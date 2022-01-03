Начать год — с восхождения на гору!

В Пятигорске состоялось первое в этом году коллективное восхождение к вершине Машука.

Общегородская оздоровительная январская прогулка давно стала доброй традицией. В этот раз к пятигорчанам присоединились любители активного отдыха из других городов региона – в общей сложности поход собрал около 250 участников. Как обычно, стартовали от Поляны песен.

Идея начинать календарный год именно так, по-спортивному, появилась в Пятигорске около 20 лет назад. Инициатором коллективного похода на Машук стал тренер-преподаватель Спортшколы № 2 Анатолий Недоступов со своими воспитанниками.

Затем к акции подключились коллеги, а со временем мероприятие стало официальным, общегородским, открытым, и принимают в нем участие, конечно, уже не только спортсмены.

Участники (и юные, и постарше) уверены: активность на свежем воздухе – мощный объединяющий фактор; и то, что родители после новогодних застолий не сидят дома, а с детьми идут гулять на природу – по-настоящему здорово!

В этом году прогулка собрала более 200 участников разных возрастов и уровней физподготовки, каждый выбрал комфортный для себя темп восхождения.

На вершине Машука все получили памятные значки, а на обратном пути — по традиции, горячий чай с печеньем и бубликами.