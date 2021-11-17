Надежному партнеру – 180 лет

В музейно-выставочном комплексе «Моя страна – моя история» открылась новая экспозиция, посвященная 180-летию ПАО «Сбербанк». Гостями торжественного мероприятия по этому случаю стали глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель городской Думы Людмила Похилько, заместитель председателя Думы города Семен Маршалкин, заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка Евгений Смирнов, руководители и представители вузов столицы СКФО.

— Сбербанк — надежный партнер нашего города и, конечно, всей страны, — подчеркнул в приветственной речи Дмитрий Ворошилов. – Он играет важную роль в формировании экономики Пятигорска. У нас есть совместные проекты развития курортной отрасли, в том числе созданные на федеральном уровне – но не буду раскрывать пока секрет, о чем именно идет речь.

Директор музейно-выставочного комплекса Яна Скрипник отметила, что новая экспозиция в интерактивной форме рассказывает об истории Сбербанка от первой кассы и до сегодняшнего времени. Школьники и студенты Пятигорска станут зрителями этой в высшей степени интересной выставки. Ведь всего за год работы комплекса его посетили более 50 тысяч ребят. Экспозиция будет доступна до конца месяца.