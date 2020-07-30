Награды для знатоков!

Почти два с половиной месяца длился конкурс «Пятигорской правды», посвященный 75-летию Победы, «Вспомним героев вместе!».

Напомним, в этот раз конурсные задания так или иначе были связаны с самой святой для нашей страны датой. Всего их было десять. Почти в каждом цветном номере читателей ждала загадка: зашифрованное название улицы, переулка или же объекта, которые носят имя героя Великой Отечественной. Вопросы выкладывались также на сайт «ПП». Ознакомиться с ними можно было и в «Инстаграме».

Не удивительно, что в схватку решили вступить сразу десятки пятигорчан. Кому из нас не хочется блеснуть эрудицией и проверить себя на знание родного города? Тем более что многие из нас на тот момент все еще пребывали в режиме самоизоляции. А зарядка для ума, как известно, самое полезное времяпрепровождение… Однако на финишную прямую вышли лишь самые стойкие, упорные и смекалистые. Лидировала целая тройка знатоков. Еще раз напомним их имена: Галина Темерджанова — неизменный участник и победитель всех наших конкурсов, Екатерина Дикинова побеждает в конкурсе «Пятигорки» уже во второй раз и новенькая — Ирина Сотченко. Второе место в упорной борьбе завоевали Игорь Солодовников (он также входит в число постоянных конкурсантов) и ЕсенияПоляница — она попробовала себя в состязаниях на интеллект, которые устраивает для своих читателей «Пятигорская правда», впервые. На третье место с отставанием буквально в пару шагов вышел Александр Шишимер. И эта победа дорогого стоит. Ведь главное — не сдаваться! К сожалению, в этом году «Пятигорка» не смогла устроить для победителей полноформатный праздник с дружескими посиделками. Что поделать — приходится соблюдать дистанцию и другие необходимые профилактические меры, ведь коронавирус все еще гуляет по планете. Однако каждый из лидеров все же зашел в нашу редакцию, чтобы получить свой приз и рассказать, какой ценой досталась ему победа. В первую очередь, конечно, мы побеседовали с теми, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Слово — победителям!

Галина Темерджанова:

— Вопросы, конечно, в этот раз были очень мудреные. Нелегко было. Отгадывали всей семьей, включали логику, заглядывали в Интернет. Но оно того стоило. И проверку собственных знаний прошли, и призы получили хорошие. В нашей семье все интересуются историей, и книга от издательства «Снег» у нас на полке, конечно же, не застоится.

Ирина Сотченко:

— Мне показался очень сложным четвертый вопрос — про улицу Ермолова, где находится памятник Федору Золотых. Я уже хотела было сойти с дистанции. Но взяла себя в руки и нашла правильный ответ. А потом вообще все пошло как по маслу…

Екатерина Дикинова:

— Вопросы были ну очень витиеватые. Особенно про Федора Золотых. Я даже не знала, что у нас есть памятник этому человеку. И последний вопрос заставил задуматься. Я поняла, что речь идет про «Балладу о 15», но задание было построено так, что запуталась немного. Помогал муж Михаил. Он очень эрудированный человек, коренной пятигорчанин. Однако у него такая манера — никогда не подсказывает, молчит до последнего, пока сама не догадаюсь…

Кстати

В книгах и альбомах, объединенных серией «Путешествие в прошлое», которые подготовило для наших победителей издательство «Снег», собраны редчайшие фотографии известных фотохудожников середины позапрошлого и начала прошлого веков. Материалы взяты из фондов музеев и архивов частных коллекционеров. Каждый альбом вбирает в себя не менее 60 уникальных фотоснимков.

Галина Темерджанова. Те из читателей, кто следит за интеллектуальными испытаниями «Пятигорской правды» с самого начала, наверняка запомнили эту фамилию. А мы до сих пор не устаем удивляться широте познаний и уровню эрудиции, которыми наделена эта замечательная женщина. Уж ей-то точно уныние и скука неведомы! Мало того, что отвечает на самые заковыристые вопросы, так еще и посещает клуб «Онегин наизусть». Нетрудно догадаться, что любую строфу из пушкинской поэмы Галина может продекламировать, не заглядывая в книжку. С мужем Владимиром они прожили больше сорока лет. Оба работали в сфере строительства. У них двое взрослых сыновей. Темерджановы и в молодые годы любили походить по театрам да музеям. Не упускают случая, чтобы разнообразить культурную программу и сегодня. Муж до сих катается на горных лыжах. Вместе ездят в Архыз, на Эльбрус, совершают пешие прогулки по родному городу, им известна каждая улочка, каждый уголок Пятигорска. А если и пропустили что-то, обязательно стараются пробел в знаниях восполнить.

Екатерина Дикинова— экскурсовод. Оканчивала Пятигорский технологический. Водила экскурсии по родным местам. Ее сынишка Артем перешел в четвертый класс и здорово вымахал за то время, что мы не виделись… Артемка признался, кстати, что дома, на «дистанционке», учиться ему легче. Даже вышел в отличники, хотя раньше был хорошистом…

Ирина Сотченкоработает тренером по плаванию. Но вообще-то у нее диплом Пятигорского госуниверситета. Восемь лет преподавала португальский и английский. Любовь к спорту взяла верх. Хотя волей к победе отличаются не только спортсмены. Тем более что с интеллектом у Ирины все в порядке. Что и подтвердила заслуженная победа в нашем конкурсе.

Победителям достались подарочные карты на приобретение косметики и бытовой техники, тем, кто занял первое место — прекрасные экземпляры книг, повествующих об истории родных мест, остальным — не менее замечательные наборы стилизованных под старину открыток. (Спасибо издательству «Снег», выпустившему подарочную серию «Путешествие в прошлое»). А главный редактор Мария Гулевская пообещала нашим дорогим гостям, что ближе к Новому году «Пятигорская правда» объявит новый конкурс — не менее познавательный и интересный… Так что следите за новостями!

На второй

ступеньке пьедестала

Игорь Солодовников:

— Очень приятно, что в редакцию за призами я пришел сразу же после праздника, который считаю своим — служил в ВМФ. Но, хоть и люблю море, без родного города жизни не мыслю. А вопросы, которые публикует на своих страницах «Пятигорка», — своего рода зарядка для ума. Жаль, что я ответил не на все. Но зато есть стимул продолжить участвовать и в других конкурсах на знание родного города.

ЕсенияПоляница:

— Я многодетная мама. Участвовали с мужем в конкурсе впервые. Разгадывали ответы всей семьей, подключили друзей. Сама загорелась желанием узнать родной город получше. Я здесь родилась и прожила все свои 35 лет. Ну а имя такое диковинное мне мама дала. И своих деток я назвала необычно. Старшей Ангелине 11 лет, среднему Елизару — 8, а третий — четырехлетний Стефан… Дети тоже радовались, когда мы отвечали правильно. Мы активные пользователи «Инстаграма», там и находили и вопросы, и ответы. Не смогли осилить только одно задание. В поисках ответа ходили к Вечному огню, на Воинский мемориал поднимались, в Комсомольский парк заглядывали. Так что усилия пришлось приложить. Но зато как интересно!

Главное —

не сдаваться!

Александр Шишимер:

— По состоянию здоровья, к моему большому сожалению, я не смог прийти в редакцию сам. Но это не мешает мне интересоваться историей Великой Отечественной войны и всем, что было с ней связано в нашем регионе. Отвечая на вопросы конкурса, я расширял свой кругозор в этом направлении, и узнавал новые факты о событиях военных лет. Призы мне доставили домой. Благодарю, очень приятно!