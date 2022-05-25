Награды — лучшим предпринимателям

В столице СКФО наградили победителей конкурса «Предприниматель года». Торжественная церемония прошла в ресторане «Тесла».

На этот раз в ежегодном конкурсе приняли участие 10 человек. «Спасибо вам за неравнодушие и стремление помогать. На ваших плечах во многом держится экономика города. Вы даете рабочие места землякам», — обратилась к участникам заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова. О том, что собравшихся отмечает бескорыстная любовь к городу и помощь ему, сказал заместитель председателя Думы столицы СКФО Семен Маршалкин. Начальник МУ «Управление экономического развития администрации Пятигорска» Юлия Николаева отметила, что конкурс проводится с 2016 года и за это время ему удалось сплотить еще больше дружную семью предпринимателей столицы СКФО.

Итак, победителями стали: Константин Прядкин, ООО «Мясье Колбасье»; Юрий Аветисян, ООО «А.Юна»; Юрий Князев, ООО ТД «ПРОФИТЭКС»; Инна Павлова, ООО «Гранд-тур»; Владимир Князев, ИП Князев В. Ю. и Владимир Клименков, ООО «Фудсити» («Тесла»).

Слово — участнику

Инна Павлова: «С одной стороны, время непростое сейчас, потому что закрыты многие международные туристические направления. Но для нашего региона есть ряд преимуществ. Мы приобрели опыт работы с крупными компаниями, когда приезжают группы по 120 человек. Докупили специальное оборудование. Это дает перспективы развития внутреннего туризма в регионе. Туристов меньше не стало. Наоборот, майские праздники показали, что поток возрос».