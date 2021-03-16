Награды победителям олимпиад

Во Дворце детского творчества сегодня торжественно вручили награды победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.

На счету у Пятигорска в этом году 13 победителей и 41 призер!

Не забыли и про учителей воспитавших победителей и призеров!

Как отец призера заключительного этапа ВОШ прошлого года по экономике, знаю, каким трудом даются такие победы.

Ребятам пожелал не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины знаний, мечтать и действовать.

Пусть у педагогов Пятигорска всегда будут новые поводы для гордости за своих учеников!