Награды победителям олимпиад

Март 16, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 157

Во Дворце детского творчества сегодня торжественно вручили награды победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.
На счету у Пятигорска в этом году 13 победителей  и 41 призер!

Не забыли и про учителей воспитавших победителей и призеров!
Как отец призера заключительного этапа ВОШ прошлого года по экономике, знаю, каким трудом даются такие победы.

Ребятам пожелал не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины знаний,  мечтать и действовать.
Пусть у педагогов Пятигорска всегда будут новые поводы для гордости за своих учеников!

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