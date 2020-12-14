Награды волонтерам

Президентские памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» вручены волонтерам Пятигорска.

В администрации города-курорта добровольцев поблагодарили за проделанную работу, неравнодушные сердца и бескорыстное стремление прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается. Медали и грамоты, а также благодарственные письма губернатора Ставропольского края волонтерам вручила председатель Думы города Людмила Похилько. А глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов на своей инстаграм-странице отметил: «Уходящий год для всех нас был непростым, а для этих ребят – особенно. Желаю нашим волонтерам крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, ведь работы предстоит еще немало».