Награды за хорошую службу

В Пятигорске наградили сотрудников Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ. Торжественное собрание состоялось в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев отметил, что, несмотря на совсем малый опыт деятельности данной организации, уже наглядно видна ее эффективность.

«Уверен в том, что работники всех подразделений вневедомственной охраны будут и далее достойно решать все поставленные задачи и оперативно реагировать на любые угрозы безопасности общества». Почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Пятигорска за высокие показатели в служебной деятельности и добросовестность в исполнении служебного долга были награждены лучшие сотрудники и военнослужащие.