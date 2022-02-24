Награды за спасение АО «Холод»

Глава Пятигорска поблагодарил все службы, участвовавшие в тушении возгорания на АО «Холод» и ликвидации последствий.

Дмитрий Ворошилов поблагодарил за оперативные и слаженные действия, мужество и отвагу, проявленные при ликвидации пожара сотрудников 15 и 16 пожарно-спасательных частей 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, ОМВД России по г. Пятигорску, МКУ «Служба спасения г. Пятигорска», Станции скорой медицинской помощи, структурных подразделений администрации города. Благодарственными письмами губернатора Ставропольского края и главы Пятигорска отмечены 64 человека.

Напомним, возгорание в одном из цехов ЗАО «Холод» произошло 29 января 2022 года. Сразу был развернут штаб по тушению пожара. Как отметил Глава города, благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников всех задействованных служб чрезвычайную ситуацию удалось предотвратить. — Все действия были скоординированы и получили высокую оценку руководства края! Всем большое спасибо за работу! – подчеркнул Дмитрий Ворошилов.