Награды защитникам Отечества

Благодарственные письма главы Пятигорска вручены сотрудникам Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ. В канун Дня защитника Отечества отмечены «высокие показатели в служебной деятельности, добросовестность и инициативность» росгвардейцев.

— Отечество — это наш народ, люди, которые живут на этой земле. Любовь к Отечеству определяет и будет определять нашу позицию и наше мировоззрение, — убежден Марк Толчинский, начальник Межрайонного отдела вневедомственной охраны по городу Пятигорску.

Нелегкая, ответственная, круглосуточная служба сотрудников вневедомственной охраны — залог спокойствия граждан, подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Пятигорска Александр Бородаев.

— Вы на посту — значит в домах и на предприятиях всё спокойно, все в порядке, — отметил он. — От всей души поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества! Крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и новых успехов в службе!