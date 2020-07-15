Награждение лучших!

Вчера в Пятигорске состоялась церемония награждения финалистов XII ежегодного конкурса «Лидер СКФО», организатором которого выступает Союз «Пятигорская торгово-промышленная палата». Самые активные предприниматели региона получили признание своей работы на высоком уровне.

Вручать награды лучшим прибыли делегаты от аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО, администрации Пятигорска, депутатского корпуса Ставрополья.

— С радостью каждый год приглашаю предприятия для участия в нашем конкурсе, — подчеркнула в своем выступлении организатор и идейный вдохновитель «Лидер СКФО», президент Союза «Пятигорская торгово-промышленная палата», депутат Думы Пятигорска Лариса Карташова. – Из года в год меняется тематика. Конкурсная документация удивляет членов жюри своим разнообразием. Считаю наше мероприятие значимым для региона. Ведь важно не только производить, но и создавать социальную среду. Конкурс помогает расти и развиваться, достигать новых рубежей. Я благодарю всех, кто на протяжении многих лет поддерживает нашу инициативу. А участникам желаю получить удовольствие от этого профессионального соревнования, найти новых партнеров, а может быть, и друзей.

И вот он, заветный момент – долгожданное оглашение имен тех, кто стал лучшим по итогам 2019 года. Победителей ждали не только награды, но и творческие подарки. Также с интересом посмотрели презентации работы самых крупных предприятий СКФО.

Имена победителей и номинации:

— ООО «ЛАПА», «Лучшее предприятие в сфере торговли»;

— ООО «Пятигорский молочный комбинат», «Молочник года»;

— ООО «Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн», «Молочник года»;

— ООО ПКП «Ставпромкомплимент», «Лучшее предприятие в сфере промышленного производства»;

— ИП Гегам Ванян ГА Меховая Фабрика «Эдита», «Меховщик года»;

— ООО Торговый Дом «ПРОФИТЭКС», «Лучшее предприятие в сфере промышленного производства»;

— ИП Елена Некристова, глянцевый журнал «Pro КМВ», «Лучшее предприятие в сфере коммуникации»;

— ООО «Альтаир», «Лучшее предприятие в сфере здравоохранения»;

— ООО «МакроСтройИнвест» — официальный представитель в России торговой марки «Weltew Home», «Лучший бренд стильной мебели»;

— ООО «Объединенная Водная Компания», «Лучшее предприятие в сфере производства минеральных вод»;

— ООО «Машук» «Пятигорский нарзан», «Лучшее предприятие в сфере оказания лечебно-оздоровительных услуг», Гран-при.

Слово участникам:

Константин Сухарев, генеральный директор ООО «Пятигорский молочный комбинат»: «Мы уже не в первый раз участвуем в этом конкурсе. Наше предприятие – системообразующее, крупнейшее в СКФО. Мы производим до 350 тонн молочных продуктов в сутки, а также свое сырье и кормовую базу и планируем расширяться. Мы достойно пережили пандемию, продолжали снабжать регион продуктами первой необходимости».

Шахриза Тамбиева, бренд-менеджер ООО ФХ «Фирма Сатурн»: «Инвестиционный потенциал нашего предприятия постоянно растет. Я горжусь тем, что работаю здесь, и вижу перспективы развития».

Екатерина Слюсарева, конструктор-модельер меховой фабрики «Эдита»: «Мы каждый год участвуем в конкурсе и получаем награды. Все потому, что умеем всегда быть на шаг впереди своих конкурентов».

Цифра: более 60 заявок подали для участия в конкурсе «Лидеры СКФО».