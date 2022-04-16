Наказание за получение взятки

Прокуратурой города Пятигорска, поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении заведующей аптекой и провизором МБУЗ СК «Пятигорский родильный дом». Заведующая аптеки признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) – получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере. Провизор аптеки признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.1 УК РФ (4 эпизода) – посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткополучателя в значительном размере.

Судом установлено, что подсудимая «С» являясь заведующей аптекой МБУЗ СК «Пятигорский родильный дом» являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, обладая должностными полномочиями и исполняя свои должностные обязанности, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя свое должностное положение, получила через посредника подсудимую «А» которая являлась провизором МБУЗ СК «Пятигорский родильный дом», не менее 4 раз взятку в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере.

Суд назначил наказание подсудимой «С» в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года; подсудимой «А» в виде штрафа в размере 200.000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.