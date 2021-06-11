Напрямую в соцсетях

Губернатор Владимир Владимиров провел прямую линию с жителями Ставропольского края в социальных сетях. К такому формату диалога с земляками глава региона обратился впервые. Трансляция одновременно велась на площадках «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Вместо анонсированного получаса прямая линия длилась 45 минут, в течение которых Владимир Владимиров ответил на десятки вопросов.

Основная их часть была посвящена ремонту дорог, развитию водоснабжения, социальным выплатам, обеспечению жильем детей-сирот и молодых семей, реализации проектов благоустройства и программ местных инициатив, ремонту лечебных учреждений, работе общественного транспорта, развитию сельских территорий.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, в дальнейшем практика проведения прямых линий с жителями края в социальных сетях будет продолжена.