Пора листопада не только радует пятигорчан, но и огорочает. С одной стороны, прекрасная погода, установившаяся в наших краях в конце октября. С другой – дымовые завесы в разных частях города. Объяснение подобных задымлений объясняется просто — костры из листвы на придомовых территориях или обочинах дорог разводят владельцы частных домов. Между тем, сжигание листвы, веток и любого мусора на территории города запрещено законом и Правилами благоустройства Пятигорска. Это наносит ощутимый вред не только окружающей среде. У человека, надышавшегося едким запахом тлеющей листвы, могут развиться сильные головные боли, возникнуть осложненные респираторные заболевания, повышается нагрузка на сердце, а особенно страдают легкие.

Жалобы в управление по делам территорий администрации Пятигорска чаще всего поступают из поселков Горячеводского и Свободы, микрорайона Новопятигорск-Скачки.

В «сезон костров» в частном секторе Пятигорска сотрудниками Отдела надзорной деятельности по г. Пятигорску ГУ МЧС России по СК совместно с представителями администрации города проводится активная разъяснительная работа: домовладельцам напоминают о санитарных нормах, правилах городского благоустройства и требованиях пожарной безопасности. А нарушителей наказывают рублем: для частных лиц предусмотрен штраф до 4 000 рублей, организациям придется заплатить в несколько раз больше.