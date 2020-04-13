Нарушителей самоизоляции будут штрафовать

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, уполномочивающее должностных лиц органов исполнительной власти края составлять административные протоколы за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

– Ситуация с коронавирусом в крае непростая. И последние случаи заражения произошли уже внутри региона. Из-за того, что не все ответственно соблюдают режим самоизоляции. Такие случаи надо жёстко пресекать и наказывать нарушителей, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Напомним, режим повышенной готовности введен на Ставрополье главой региона с 18 марта 2020 года для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в крае действует комплекс ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения COVID-19, предусматривающих, в том числе, обязательную самоизоляцию граждан. Для обеспечения неукоснительного соблюдения гражданами соответствующих правил поведения предусмотрена административная ответственность, отмечает пресс-служба главы края.

Должностные лица краевых органов исполнительной власти начали осуществлять патрулирование в муниципальных образованиях Ставрополья совместно с представителями правоохранительных органов и казачества, начиная с 11 апреля 2020 года.