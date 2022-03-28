Наша молодость — «Пятигорка»

Газеты как люди — могут устаревать, обновляться и даже рождаться заново… Все мы, стоявшие у истоков возрождения «Пятигорской правды», будто появлялись заново на свет вместе с нею. 90-е вошли в зенит, и будущее представлялось вполне безоблачным…

Главный редактор «Пятигорской правды» Вадим Александрович Панков случайных людей в коллектив старался не брать. Опытный газетчик, со многими был знаком лично — по совместной работе в «Кавказской здравнице», издательстве «Кавказский край» и других СМИ региона. Кстати, именно он годом ранее (после возвращения моей семьи с Мангышлака на родину мужа) принимал меня на работу в то самое издательство, под крылом которого выходили одноименный литературно-исторический еженедельник и газета «Вечерние Кавминводы». Затем пригласил в «Пятигорскую правду» — старшим корректором. Пришла я в газету через месяц после ее официального открытия. Подробности наверняка расскажут люди, непосредственно участвовавшие в процессе возрождения «Пятигорки». А мне хочется поделиться воспоминаниями о тех, с кем начинали. Кто-то задержался в коллективе надолго, кто-то промелькнул, как комета… И все же почти все мы, работавшие в «Пятигорской правде» в разные годы, до сих пор ощущаем себя почти родственниками. При встрече обнимаемся, вспоминаем, смеемся, грустим. Многих уже нет, к сожалению. Но — пока помним, все еще живы…

На первых порах читать газету и править ошибки помогала ответсекретарь Евгения Петровна Пудовкина (Долгова). Светлый человек, умница, интеллектуалка! Корректура, компьютерный набор, редакторские правки — все умела, за все бралась. А если не поленится, то и напишет — интересно, образно, легко! Нина Сергеевна Островская — заслуженный работник культуры РФ, профи высочайшей пробы. За ней можно было ходить с блокнотом: что ни фраза — афоризм. Она писала статьи под рубрикой «Культура» и тоже помогала с корректурой. «Не рассталась с комсомолом» острое перо «Пятигорки» Лариса Николаевна Яковенко. Читатели всегда с нетерпением ждали появления в газете ее хлестких заметок под рубрикой «Я удивляюсь». Талант от Бога Алексей Панов… «Моя любовь на первом курсе» — скажете, прекрасный заголовок для лирического очерка? А именно так он озаглавил статью про семинар педагогов, посвященный трудовой занятости студентов на летних каникулах. Всеобщему любимцу Леше еще жить бы да жить, но Бог забирает лучших…

В творческом коллективе свои традиции. Ко дню рождения каждого сотрудника писали стихи. Среди них встречались настоящие шедевры! «Проплывает мимо, мимо Натали моей мечты!» — вот такие строки журналист и поэт Анатолий Трилисов посвятил моей младшей коллеге, умнице и красавице Наталье Литвиновой и даже вставил их затем в один из своих поэтических сборников. Анатолий Иванович вел в газете литературную полосу «Эолова арфа», пользовавшуюся огромным читательским спросом. После его ухода на пенсию эти обязанности взяла на себя моя коллега и подруга Алла Чеботарева. Уровень авторов был высочайший. А какие диспуты разгорались! К примеру, на тему, стоит ли распространять в школах сборники местных поэтов, которые те зачастую издавали на собственные средства? Или все же, на чем настаивала сама Алла (имея за плечами Пятигорский фарм, она, уже работая корректором газеты, заочно отучилась в знаменитом Литинституте им. Горького в Москве), детям лучше начинать с проверенных временем классиков? Настоящие поэты всегда пророки. Сегодня в пятигорских школах читают Пушкина…

Газета, как живой организм, менялась, пополнялась новыми силами и даже обрела приложение «БизнесПятница», редактором которого в лучший период была Наталья Павленко. По разным причинам уходили старые кадры. Талантливая молодежь — тот же Сергей Самойлов, Лора Чугуевская, Андрей Москаленко — отправилась покорять столицу. Ушла в декрет да так и не вернулась в «Пятигорку» наша милая верстальщица Ирина Трофимова (Яковенко).

Алла Чеботарева в начале 2000-х переехала с семьей в Москву. Ее не стало летом 2010-го, и мечта издать замечательный роман «Умой меня, дождь!» — в рукописи им зачитывалась вся женская половина «Пятигорки» — так и осталась нереализованной…

Меня в конце 2001-го взяли корреспондентом на краевое радио. В «Пятигорку» уже в качестве журналиста судьба привела меня снова лет семь спустя… Из прежнего состава я застала лишь дизайнера компьютерной верстки Дину Кульбашину и бессменного делопроизводителя Ларису Петровну Токиеву. Сегодня Лариса Петровна тоже на пенсии. Доброго здоровья и долгих лет ей и всем, кто еще в строю, — в первую очередь, первому редактору возрожденной «Пятигорской правды» Вадиму Александровичу Панкову. Вечная память тем, кого больше нет… Стабильности и процветания тебе, газета молодости нашей!

Однажды

В «Пятигорской правде» ко всему подходили с фантазией. На праздники устраивали настоящие капустники. Однажды, еще на заре фотошопа, с подачи журналиста Сергея Самойлова мужчины преподнесли женщинам к 8 Марта целую галерею портретов. Редакционные дамы были представлены в ней героинями средневековья… Мы тоже в долгу

не остались. Идею подкинула Лариса Яковенко, предложившая за образец сценария известный кинофильм «Белое солнце пустыни». Сама она взялась за написание шуточного письма товарищу Сухову от его «любезной Катерины Матвеевны»… Стихотворная часть (основная нагрузка) легла на Аллу Чеботареву. Я — в помощь. Бравым красноармейцем мы представили главного редактора. Женская часть коллектива сыграла гарем. Для каждого из мужчин придумали образы литературных героев. Так, Леша Панов стал Остапом Бендером, Сергей Самойлов перевоплотился в Петруху, корифей журналистики Владимир Николаевич Ольхов (увы, его тоже сегодня нет среди живых) — в Дон Кихота, спортивный корреспондент Эдгар Сароян — в Ромео… Роль Джульетты доверили верстальщице Марине Гладких. Та стихи декламировала практически на профессиональном уровне — в юности занималась в театральной студии. «Когда бы, милый мой Ромео, с Тибальдом ты не фехтовал, а в шахматы играл, к примеру, Или пером витиеватым спортсменов ряд живописал…» —

с пафосом хорошо поставленным голосом произносила довольно крупная Джульетта, обращаясь к очень худенькому в те времена Ромео-Сарояну… Повеселились от души!