Наталья Варлей встретилась с пятигорчанами

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Варлей провела в Пятигорске творческую встречу под названием «Автопортрет». В рамках «Осеннего культурного марафона» у жителей города и гостей курорта есть уникальная возможность встречаться с известными деятелями искусства.

Наталья Варлей рассказала о важных для нее ролях в кино, прочитала свое первое стихотворение,

призналась, что не очень любит, когда ее сравнивают с Ниной из «Кавказской пленницы».

Зрители посмотрели фрагменты из фильмов с участием артистки, она рассказала о театральных работах, о личном творчестве, о семье.

В память обо всех ушедших знаменитостях российской сцены Наталья Варлей исполнила песню Екатерины Семеновой «Уходящая натура».