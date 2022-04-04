Научи меня жить!

Что такое аутизм, как живут люди с подобным диагнозом, как помочь им? Об этом говорили участники региональногоинклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, который состоялся в Пятигорскена площадке первого игрового центра опережающего развития «Пирамидка»в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме.

В масштабах всероссийских инклюзивный фестиваль, посвященный проблемам аутизма, уже шестой по счету. А в Пятигорске,где также живут дети, не способные сопереживать, делиться своими эмоциями, общаться, рассказывать о том, что чувствуют, и поддерживать беседу,он проводится уже в третий раз. Об этом от лица организаторов напомнила Лариса Слышенко, заместитель гендиректора центра, где находят время в том числе и для занятий сребятами-аутистами. С помощью квалифицированных педагогов дети с особенностями учатся адаптироваться к окружающему миру.

Открыли фестиваль небольшим, но ярким концертом. Вместе с родителямиюным талантам — вокалистам и танцорам–с удовольствием аплодировали и дети, ради которых собрались. Затем старших пригласили на лекцию с выступлением приглашенных спикеров, а ребятишек – на творческие инклюзивные площадки. Преподаватели работали с малышами в направлении декоративно-прикладного искусства и арт-терапии. Так, маленькая Ева, которая учится в первом классе СОШ № 5 Пятигорска,под руководством логопеда-воспитателяНатальи Копыловой сделала цветок из шишки. Материал доступный и простой, но очень хороший. Педагог рассказала, чтоее мастер-класс направлен на развитие моторики и тактильных ощущений.Шишкой вместо шариков можносделать даже массаж, а еще она помогаетразвить творческое воображение. А кто-то из детишек лепил печенье из теста илиосваивал другие замечательные технологии.В общем, время провели с пользой.

Кстати: В переводе слово «аутизм» обозначает «ушедший в себя человек, или человек внутри себя».

От первого лица:

Анна Джатиева, специалист по прикладному анализу поведения, куратор ресурсных зон Пятигорска (ресурсных классов), руководитель центра «Раскраски»:

— Я расскажу родителямо мероприятиях, которые мы планируем провести для детей с расстройствами аутистического спектра иопыте организации ресурсного класса, эффективно работающего в качестве обучающей инклюзивной модели. У нас в Пятигорске два таких класса, в каждомпо семь детей. С помощью наших методик ребята с проблемами аутизма включаются в жизнь школы. Многие уже ходят на обычные школьные уроки и общаются с обычными сверстниками. И это большой прорыв для особенных ребят.

Наталья Власова, Пятигорск КЦСОН, психолог отделения социальной помощи семье и детям.

-В нашем центре комплексного обслуживания населения на учете состоят более 250 ребят. 12из них — с заболеваниямиаутистического спектра. Сегодня я расскажуо том, какую помощь оказывает наше отделение. Мы даем родителям консультации по разным вопросам, предоставляем педагогические, медицинские и правовые услуги. В последние годы работаем особенно активно. У насоткрылисьспециально оборудованные кабинеты, клубы и студии, есть постоянные группы ребят. Наши специалисты разработали уникальные программы, в том числе для детей, страдающих аутизмом – и для малышей, и для тех, кто постарше. К примеру, очень хорошо зарекомендовала себя программа «Сказка из песка» с применением кинетического материала, где ребенок и его родители выступают партнерами.

Наталья Чекмизова, мама:

— Центр «Пирамидка»посещаем с 2019года. Малышу здесь очень нравится.Ездим с другого конца города ради педагогов, которые нашли к ребенку подход. Особенно Наталья Петровна Копылова.Раньше сынишке тяжело было воспринимать чужих людей. А в группе он стал осваиваться уже со второго дня. Сейчас ему четыре с половиной года и он многого достиг. Занятия стараемся не пропускать!