Наука побеждать

История войск правопорядка, которым в этом году исполняется ровно 210 лет – не просто страницы архива и сухие наградные листы. Это, прежде всего, история настоящей воинской доблести и готовности принести себя в жертву ради того, кто оказался в опасности. Эту историю делали люди, которые знают все о самоотверженности, чести мундира и преданности своему долгу. В их числе – профессор Северо-Кавказского федерального университета, полковник в отставке Николай Исаков.

1.

В 1964 году, после окончания Орджоникидзевского высшего военного командного училища им. С. М. Кирова, Николай Васильевич занял свое место среди таких же молодых офицеров, только-только начинающих свой боевой путь. Тогда казалось, что он понятен и прост: выпуск, распределение, гарнизоны. Обычное дело для тех, кто решил связать свою жизнь с защитой родной страны. Однако последующие тридцать с лишним лет, которые Николай отдал службе во внутренних войсках, вместили в себя больше, чем достается рядовому военному: все эти годы он был не только командиром, но и настоящим наставником новой смены защитников Отечества.

Николай Васильевич родился на Ставрополье в первый военный год, осенью, когда вовсю гремела Битва за Москву. Страна поднялась на смертельный бой. Многие жители его родного поселка Терконзавод, что в Минераловодском районе, ушли добровольцами на фронт в первые же дни войны. Не стал исключением и отец Николая – Василий. Пример отца и военное детство во многом определили дальнейшую судьбу. Когда спустя годы юноша объявит родителям о своем решении надеть форму, они горячо поддержат сына и будут гордиться его выбором до самого конца.

Годы учебы пролетели быстро. Военная служба, из мечты ставшая действительностью, пришлась парню по душе. Любовь к дисциплине, требовательность к себе и другим позволили ему уже в 25 лет стать настоящим отцом-командиром для своих солдат. Во время службы в Свердловском соединении он занимал должности командира взвода, замкомандира роты по политической части, командира роты, командира батальона. Все шло по накатанной.

Но душа искала еще чего-то недостающего. И, наконец, нашла.

2.

Учиться Николай любил всегда. За эту особенность с малых лет в семье его звали «профессор». Где не хватало школьных уроков, добирал сам чтением. В училище ходил в передовиках и окончил его с отличием. Но хотелось узнать что-то еще, научиться новому. Так за Орджоникидзевским училищем последовал Уральский государственный университет им. А. М. Горького, затем – адъюнктура Московской военно-политической академии им. В. И. Ленина. Уже будучи кадровым военным, Николай понял, насколько ему близка стезя наставника. 15 лет он преподавал в родном Орджоникидзевском училище, впоследствии прославившемся на всю страну как кузница первоклассных офицерских кадров. Во время службы во Владикавказском высшем военном краснознаменном училище занимал должности командира курсантского батальона, преподавателя, начальника кафедры. Готовить офицерские кадры стало призванием полковника Исакова: более 20 его выпускников стали командирами полков, дивизий, есть среди них и генералы. Все они благодарны Николаю Васильевичу за крепкое товарищеское плечо, за переданный опыт, за пример того, каким должен быть настоящий мужчина и офицер.

Но жизнь военного редко бывает спокойной: она привела полковника Исакова в самое сердце осетино-ингушского конфликта. Вооруженное противостояние разрасталось все больше, вылившись в конце концов в кровопролитное противостояние с сотнями жертв. Благодаря действиям введенных в регион внутренних войск многие люди смогли сохранить не только здоровье, но и жизнь. Выдержка и самоотверженность, проявленные полковником в военной обстановке, послужили примером для его сослуживцев.

3.

В жизни полковника Исакова всегда шли рука об руку служба и наука. Последняя умеет отвечать взаимностью тем, кто любит ее преданно и бескорыстно. Еще в 1982 году Николай Васильевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. А всего через шесть лет за успехи в деле образования Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР ему было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель».

За весь долгий путь во внутренних войсках Николай Васильевич был удостоен множества ведомственных и государственных наград. В их числе – медали «За отличие в службе», «За трудовую доблесть», «За безупречную службу» I степени, «Ветеран Вооруженных Сил СССР», а также орден Почета.

Выйдя в отставку, Николай Васильевич занялся преподавательской работой «на гражданке». Занимал должность заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин Пятигорского государственного технологического университета, затем – директора Северо-Кавказского филиала Московского гуманитарно-экономического института в городе Минеральные Воды. В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. В 2008 году решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ он стал профессором – детское прозвище обернулось реальностью. В 2012 году отставного полковника приняла в свои ряды Российская Академия Естествознания, которая спустя два года присвоила ему звание «Заслуженный деятель науки и образования» и наградила орденом «Трудом и знанием».

Сегодня Николай Васильевич – профессор кафедры гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета. Занимается научной работой: выпускает монографии и статьи, принимает участие в профильных конференциях. Но военная служба всегда занимала и будет занимать центральное место в его судьбе: в юности – мечта, сейчас – серьезный жизненный этап. Глядя на отца, по его стопам пошел сын: в 1994 году окончил Пермское военное училище и впоследствии дослужился до подполковника.

Ветераны не уходят из строя. Они всегда рядом и всегда помогут тому, кому нужна поддержка и добрый совет в таком нелегком труде, как защита покоя и мирного неба над родной землей.