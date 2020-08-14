Наурский перевал взят!

Педагоги Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера . Пятигорска совместно с педагогами дополнительного образования Ставрополя и студентами колледжа ИСТиД СКФУ в количестве 14 человек с 6 по 11 августа 2020 года совершили восхождение на знаменитый Наурский перевал. Мероприятие было приурочено к великой по своей значимости дате – 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Заранее изучив исторические материалы, участники перехода подготовили туристский маршрут с посещением перевала Наур, где в 1942 — 1943 годах шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Из исторической справки известно, что на перевале зимой 1942 — 1943 годов держал оборону батальон 810-го стрелкового полка. Сегодня даже сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала видно озеро, откуда немцы вели методичный обстрел русских позиций и при удобном случае шли в атаку. Перевал Наур единственный в цепи защищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. Там установлены мемориальные плиты и обелиски.

Для команды пятигорских туристов подъем на перевал был непрост, потому как путь туда занял 5 дней. Сам перевал находится в отрогах Главного Кавказского хребта, который сейчас является государственной границей, и, чтобы покорить его, участникам пришлось за месяц заявить свой маршрут и оформить специальное разрешение у пограничников. Кстати, пограничники совершали восхождение вместе с группой, поскольку это закрытая пограничная зона. На перевал были подняты флаг Победы и флаг Пятигорска, установлена памятная мемориальная доска. И теперь памятные фотографии, сделанные на перевале, украсят раздел «Заоблачный фронт» музея центра.