Не мусор — а вторсырье!

В квартире или в доме практически каждого человека наверняка занимают место ненужные вещи: старая или неработающая бытовая техника, прочитанные уже книги, игрушки и прочие предметы, одежда, которую больше никто не носит. И многие люди просто не знают, что делать со всем этим «богатством»: просто выкинуть или кому-то отдать? Активисты «Три Р Центра» предложили избавиться от такого скарба максимально экологично. Впервые в Пятигорске «ЭКОДВОР» организовал ЭкоТочку и Дармарку. На пересечении улиц Октябрьская и Крайнего расположили контейнеры для раздельного сбора отходов и столы, где происходил обмен книгами и прочими предметами.

— Очень правильная акция, — убежден глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. – И название хорошее, лаконичное и понятное – «Экодвор». Задумайтесь, большую часть того, что мы привыкли выбрасывать в мусорный бак, можно не сжигать на мусороперерабатывающем заводе и не закапывать в землю, а переработать. Сохраняя тем самым окружающий мир и его ресурсы – ведь они небезграничны. А для курортного региона, для нашего города тема экологии важна особенно! Прививать культуру раздельного сбора и переработки отходов помогают именно такие проекты, реальные, ясные и доступные. Судите сами – «Экодвор» только начал работать, а контейнеры для сортировки мусора заполнены уже наполовину. Люди участвуют, приходят целыми семьями, тема ответственного отношения к окружающей среде волнует многих!

Как рассказал директор АНО «Центр развития рационального распределения отходов» Павел Богданов, необходимо прививать традиции старого доброго раздельного сбора:

— Мы принимаем до 20 разных фракций. Сейчас наша цель также привлечение волонтёров и организаторов, формирование устойчивой экологической общественности из числа местных жителей.

На переработку принимали: пластик с маркировкой 1,2,4,5; стекло; металл; макулатуру (бумага и картон); одежду; бытовую технику (светодиодные лампы в том числе); батарейки и тетра пак.

Дармарка и Книговорот была готова не только отдать, но и принять посуду, игрушки, книги, растения, бижутерию, ненужную бытовую технику, значки, блокноты, вазы и прочее. Все, что может кому-нибудь пригодиться.

Координатор эко проекта «Твоя одежда» Ольга Касимова рассказала, что она отвечает за сбор и переработку одежды и текстиля. «Собранные вещи мы отвозим на склад, где сортируем их. Совсем хорошие предметы гардероба идут в секонд-хенды и на благотворительность, разные покрывала отдаем в приюты для животных. Те, что в плохом состоянии, идут на переработку в ветош, которую мы отправляем на заводы, и регенерированное полотно — для набивки матрасов, шумоизоляции и так далее.

Реакция на мероприятие у людей была самая разная. Кто-то смотрел с недоумением, но многие с энтузиазмом несли увесистые пакеты, перебирали книги и прочие предметы на Дармарке. Иные спешили домой, чтобы самим принести то, что им больше не нужно, но вполне может пригодиться кому-то еще.

Следующее такое мероприятие в Пятигорске состоится ориентировочно через месяц. Как рассказал Дмитрий Ворошилов, есть предложение сделать в столице СКФО регулярной работу таких мобильных пунктов приема и сортировки перерабатываемых отходов — в разных микрорайонах города.