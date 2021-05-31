Не попадитесь на уловки телефонных и интернет-мошенников

Начальник отдела МВД России по городу Пятигорску полковник полиции Михаил Громаков встретился с учащимися Пятигорского техникума информационных технологий. Главной темой обсуждения стали профилактика и пресечение телефонных и интернет-мошенничеств.

В ходе беседы полицейский рассказал студентам о наиболее распространенных схемах: СМС с информацией о проблемах с банковской картой, о неожиданном крупном выигрыше, звонках от якобы сотрудников банков и несанкционированных списаниях денежных средств. Все действия злоумышленников направлены на то, чтобы заставить абонента отреагировать: послать ответное СМС, связаться с автором сообщения по указанному телефону. Мошенники не только пишут, но и звонят пятигорчанам, причем как на мобильные, так и стационарные телефоны.

— За истекший период года в городе-курорте зарегистрировано около 300 фактов дистанционных преступлений. По статистике, практически ежедневно несколько жителей нашего города становятся жертвами подобных схем, — отметил полковник полиции.

В завершении мероприятия студенты поделились своим видением решения проблемы дистанционных краж и мошенничеств. В свою очередь Михаил Громаков рассказал гостям, какие меры принимаются органами внутренних дел города при поступлении таких заявлений.