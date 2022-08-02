Не сообщайте данные незнакомцам!

В Пятигорске сотрудники Госавтоинспекции и представители мотоклуба провели акцию «Антимошенник»

Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска совместно с мотоклубом провели профилактическое мероприятие «Антимошенник». В акции также приняли участие представители Общественного совета при городской полиции, финансового учреждения и молодежи. В рамках мероприятия организаторы провели беседы с водителями и пешеходами, призвав их к бдительности. Участники акции рассказали о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам, скачивать неизвестные приложения и переходить по незнакомым ссылкам. В случае сомнений проведенных операций по карте необходимо уточнить интересующие вопросы по горячей линии или в ближайшем отделении банка. В ходе мероприятия участники раздали гражданам более пятисот информационных памяток. В рамках акции гости и жители города-курорта имели возможность сделать памятное фото с ростовыми куклами и тематическими плакатами профилактической направленности.