Не верьте мошенникам

На минувшей неделе в отделе МВД России по городу Пятигорску зарегистрировано 12 фактов мошенничества по телефону и интернету. Причиненный ущерб составил свыше 2,5 миллионов рублей.​

Примечательно, что в абсолютном большинстве случаев потерпевшие были осведомлены о различных видах дистанционных преступлений, однако поддались на уговоры злоумышленников.

Вместе с тем, в дежурную часть полиции поступают сообщения от тех, кому звонили мнимые сотрудники банков и говорили о проблемах со счетами. Но граждане, понимая, что могут попасться на уловки мошенников,​ не согласились вести телефонные переговоры и, тем самым, сохранили свои сбережения.

Отдел МВД России по городу Пятигорску в очередной раз призывает вас быть предельно бдительными!

Обо всех подобных фактах сообщайте в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного), а также 8 (8793) 33-10-30.

Отдел МВД России по г. Пятигорску