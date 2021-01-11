Не выходите на лед!

В зимний период вопрос безопасности людей на водных объектах становится особо актуальным. Сотрудники городской Службы спасения совместно с Управлением общественной безопасности администрации Пятигорска проводят мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах. Место проверки — Новопятигорское озеро. На его территории установлены аншлаги, предупреждающие о запрете выхода на лед, а также информационные щиты с номерами телефонов служб спасения. Однако жители и гости города ради острых ощущений и красивых фото продолжают испытывать ледяной покров на прочность. А между тем лед весьма коварен. Он становится крепким после двух-трех недель непрерывных сильных морозов, но при кратковременной оттепели очень быстро утрачивает свою прочность. Даже при толщине ледового покрытия 7-10 см, есть места, где вода практически не замерзает. Прогулка по неокрепшей ледовой корке может стоить человеку жизни.

Как рассказал старший смены Пятигорского поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Алексей Прытков, спасатели ежедневно осуществляют мониторинг территории Новопятигорского озера, выявляют нарушителей. В их числе и подростки, и люди постарше. С ними проводят разъяснительную работу, предупреждают об опасности.