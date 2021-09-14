Неисправный ретроавтомобиль чуть не сорвал съемки «Шифра» в Пятигорске

В Пятигорске продолжаются съемки многосерийного фильма «Шифр». На днях процесс развернулся в районе горы Бештау. Плохая погода и вышедшая из строя техника заставили понервничать съемочную группу.

Как рассказала режиссер сериала Вера Сторожева, во время работы в районе горы Бештау у одной из машин, в которой находились актеры, отказали тормоза.

«С одним авто была напряжённая ситуация, когда в него сели актеры и вдруг отказали тормоза. Но водитель как-то вырулил, никто не пострадал. Технике уже по 80 лет, естественно, что она не в очень хорошем состоянии», — прокомментировала Вера Сторожева.

Художник-постановщик проекта Сергей Филенко также рассказал информационному агентству, что в тот день свою лепту внесла и погода.

«Опустилась туча, мы попали прямо в нее, когда были съемки, думали, уже ничего не снимем. Но потом все опять открылось, но дул сильный ветер, всё опрокидывало. Сложный был день», — рассказал Сергей Филенко.

Тем не менее, всё прошло по плану. Как отметила режиссер, откладывать съемки нельзя. Весь процесс расписан буквально по минутам и отступать от графика нет возможности. За один 12-часовой съёмочный день, по словам Веры Сторожевой, группа снимает 7-8 минут готового материала, а одна серия получается в среднем за 7,5 смен. Это, по словам Веры Сторожевой, очень высокий показатель.

«Никогда не откладываем съёмки. В Питере снимали, там погода еще более тяжелая. Нам здесь нравится все — и туманы, и небольшой дождь, и солнце. Все по сценарию. Ведь по сюжету тоже сентябрь, такие же дни», — сказала режиссёр проекта.

13 сентября в Пятигорске были сняты эпизоды для первой серии третьего сезона. В эфире Первого канала фильм должен выйти следующей осенью.

Источник: «Победа26».