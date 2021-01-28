Непростой разговор об ответственности и жизненных приоритетах

О том, как сохранить мир и спокойствие в окружной столице, не допустить нарушения общественного порядка и вовлечения школьников и студентов в акции, дестабилизирующие обстановку в городе, говорилось на состоявшемся в Пятигорске заседании Этнического совета. Встречу провел глава города Дмитрий Ворошилов. В непростом разговоре приняли участие представители национально-культурных объединений города, руководители вузов, сотрудники полиции, прокуратуры, администрации и депутаты пятигорской Думы.

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что только в сотрудничестве органов власти, правоохранительных структур и общественных организаций можно избежать конфликтных ситуаций, обострения противоречий в обществе, а также усиления протестных настроений в молодежной среде. Беседы представителей духовенства и лидеров общественных объединений со студентами и школьниками о жизненных приоритетах и нравственных ценностях помогут еще неокрепшим умам осознать опасность тех шагов, которые призывают их сделать манипуляторы, преследующие личные корыстные цели.

Также говорилось об ответственности, которая грозит гражданам, нарушающим закон и призывающим к противоправным действиям. Участники диалога согласились с тем, что существующие проблемы лучше решать в правовом поле и больше внимания уделить профилактическим мерам.