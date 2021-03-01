Несоблюдение ПДД привело к аварии

В Пятигорске несоблюдение безопасной дистанции привело к автоаварии с одним пострадавшим.

По предварительной версии, 28 февраля около 00 часов 10 минут водитель автомобиля ВАЗ – 21099, двигаясь по проспекту Калинина со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Первомайской, на пересечении с ул. Дунаевского, не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля Мерседес и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель ВАЗа, 31–летний житель соседней республики, с переломом ноги был доставлен в ЦГБ г. Пятигорска.

Установлено, что он управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту составлен административный материал ч. 2. ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления). Водитель Мерседеса, 41- летний житель соседнего региона, в автоаварии не сострадал. По факту происшествия проводится проверка.