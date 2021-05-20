Несовершеннолетняя угонщица похитила автомобиль и попала в ДТП

Восемнадцатого мая в 20 часов 25 минут на 361 км + 300 м федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «ВАЗ-219010», не имеющая права управления, незаконно завладев автомашиной путем угона, двигаясь со стороны поселка Иноземцево в направлении Железноводска, не выполнила требование дорожной разметки 1.1 (сплошная линия), выехала на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Мазда-3», двигающегося во встречном направлении.

Юная угонщица — водитель автомобиля «ВАЗ-219010» 2003 года рождения (17 лет), с места ДТП бригадой ССМП доставлена в ЦГБ №2 Пятигорска, где ей поставлен диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирована в травматологическое отделение.

Водитель автомобиля «Мазда-3», 1966 года рождения, с места ДТП бригадой ССМП доставлена в ЦГБ №1 Пятигорска, где ей поставлен диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб правого коленного сустава. После оказания медицинской помощи отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.