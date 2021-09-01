Неудачно поставила «лайк»

Мировым судьей судебного участка №4 Пятигорска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Соколова о нанесении побоев, причинивших физическую боль.

Мировым судьей было установлено, что Соколов 11.03.2021 года в 09 часов 30 минут, находясь в домовладении, нанес женщине 5-6 ударов, которые пришлись в область плеча и предплечья, в результате чего Голубева испытала физическую боль. Согласно заключения эксперта №360 от 11.03.2021г., не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ.

В судебном заседании Соколов вину не признал, пояснив что между ним и его бывшей супруги произошел конфликт на бытовой почве, из-за того, что она поставила «лайк» другому парню на интернет-сайте. В ходе конфликта он схватил ее за волосы, отобрал у нее телефон. Мужчина просил производство по делу прекратить за отсутствием состава правонарушения, поскольку никаких ударов он не наносил, и никаких противоправных действий он не совершал.

Потерпевшая Голубева пояснила суду, что ее бывший супруг Соколов нанес ей удары, после чего она обратилась за медицинской помощью. Просила назначить наказание в соответствии с нормами статьи КРФобАП.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, а также, несмотря на непризнание вины в совершении правонарушения, суд приходит к выводу о виновности Соколова в совершении административного правонарушения, предусмотренного 6.1.1 КРФобАП, а именно в нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность.

Исследовав все обстоятельства дела и оценив собранные доказательства в их совокупности, мировой судья постановил Соколова признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

Информацию подготовил помощник мирового судьи судебного участка №4 г. Пятигорска Акопян В.В.