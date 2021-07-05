Незаконным электросамокатам не место в Пятигорске

В Пятигорске начали изымать электросамокаты из незаконно установленных пунктов проката. Поводом для рейда стали многочисленные обращения граждан в адрес главы города Дмитрия Ворошилова. «Добрый день, Дмитрий Юрьевич! В Комсомольском парке стало невозможно гулять ни взрослым, ни детям! Замучили электросамокаты. Они двигаются и по пешеходным дорожкам, и по велодорожкам. Пожалуйста! Уберите их из парка». Подобные обращения поступают и от отдыхающих: гости города жалуются на то, что не могут спокойно прогуливаться в курортной зоне. Особую тревогу вызывают видеообращения от участников дорожного потока. На съемках видно, как управляющие самокатами лавируют на достаточно высокой скорости в темное время суток между машинами. Реакция главы города не заставила себя ждать: «Нарушителей будем наказывать! Сегодня изымаем самокаты в Комсомольском парке», — написал на своей инстаграм-странице Дмитрий Ворошилов. Владельцам электротранспорта ранее уже было направлено уведомление, предписывающее явиться в администрацию города и предоставить разрешительную документацию. На имя собственника будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.4 краевого закона № 20 КЗ от 10.04.2008 г. Стоит отметить, что это уже второй рейд. Первое изъятие самокатов было в конце июня в районе железнодорожного вокзала. Такие рейды будут проводиться на постоянной основе.