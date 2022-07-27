Ничья на выезде

ФК «Машук – КМВ» вничью сыграл на старте сезона с ФК «Спартак Нальчик». Игра 1-го тура второй лиги прошла на республиканском стадионе «Спартак» в Нальчике и завершилась со счетом 2:2. Пятигорчане открыли счет на 5-й минуте матча. Амир Джумаев подал с углового в штрафную площадь и первым на мяче оказался защитник Михаил Борисов.

Хозяева поля отыгрались достаточно быстро. Ислам Тлупов точным пасом нашел в штрафной площади Севада Торосяна и тот развернувшись поразил ворота «Машука – КМВ». До перерыва в сетке ворот нальчан побывал еще один мяч. Его автором стал экс-полузащитник красно-белых Алихан Баксаноков. В раздевалку команды ушли при счете 1:2.

На 60-й минуте штрафной удар на точность исполнил полузащитник ФК «Спартак Нальчик» Игорь Масленников, отправивший мяч в правый от вратаря угол.На 89-й минуте пятигорчане остались вдесятером. Прямую красную карточку получил полузащитник ФК «Машук – КМВ» Амир Джумаев. Итог матча ФК «Спартак Нальчик» — «Машук — КМВ» — 2:2

Составы команд:

ФК «Спартак Нальчик»: Расул Мицаев, Хаким​ Кадыкоев, Дауд Далиев, Залим Макоев, Никита Белоусов, Алан Хачиров (К), Севада Торосян, Игорь Масленников, Ислам Дохов (57′ Мурад Ашуев), Ислам Тлупов, Анзор Хутов (70′ Тамаз Топурия).

ФК «Машук – КМВ»: Максим Кармазин, Дмитрий Голубев, Михаил Борисов, Андрей Хрипков, Заур Цакоев (62′ Редван Османов), Альбер Наниев, Амир Джумаев, Максим Яковлев (79′ Элвин Талибов), Ренан Гагиты (К), Алихан Баксаноков (89′ Евгений Рагулькин), Георгий Кучиев.