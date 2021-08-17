Новая победа «Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» в домашнем матче со счетом 2:0 обыграл ФК «Биолог. Новокубанск». Матч 4-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел на стадионе «Центральный» в Пятигорске. Хозяева поля вышли вперед на 6-й минуте встречи. Гол на счету защитника Даниила Пунегова. Спустя 20 минут гости нарушили правила в штрафной площади на нападающем Джамбулате Дулаеве. Пострадавший с одиннадцатиметровой отметки установил итоговый счет в матче — 2:0. Победа позволила пятигорчанам подняться на 2-е место в турнирной таблице ОЛИМП – ФНЛ 2.