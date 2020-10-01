Новая победа «Машук-КМВ»

ФК «Машук – КМВ» одержал победу над «Динамо» из Брянска в Кубке РФ. Элитный раунд Бетсити – Кубка РФ Группа 10. Матч 2. ФК «Машук – КМВ» — ФК «Динамо – Брянск» 1:0 Пятигорск. Стадион «Центральный».

Со счетом 1:0 было повержено «Динамо» из Брянска. В первом тайме игроки обеих команд показали заряженность на атаку, однако счет в поединке открыт не был. Во втором тайме вышедший на замену форвард Джамбулат Дулаев на 75-ой минуте воспользовался шансом для взятия ворот и открыл счет в кубковой игре. Спустя 10 минут полузащитник «Машук – КМВ» Аслан Ашинов нарушил правила в штрафной площади и главный судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Удар защитника Валерия Сорокина парировал голкипер пятигорчан Роман Калюжный. В итоге финальный свисток зафиксировал победу ФК «Машук – КМВ» со счетом 1:0.

Стартовые составы: ФК «Машук – КМВ»: Роман Калюжный, Игорь Ламбарский, Александр Кренделев (К), Юрий Лебедев, Заур Цакоев, Сергей Цыганов, Сергей Данилов, Алан Алборов, Заурбек Камболов, Даниил Родин, Георгий Кабулов. ФК «Динамо Брянск»: Денис Вамбольт, Даниил Луппа, Александр Крючков (К), Григорий Чиркин, Дмитрий Пикатов, Владислав Дрогунов, Николай Мараев, Юрий Першин, Павел Баранов, Андрей Пазин, Данил Агуреев.