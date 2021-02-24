Новая победа «Машука-КМВ»

«Машук-КМВ» выиграл у ФК «Туапсе» в товарищеском матче. Игра в поселке Капельница проходила в сложных погодных условиях: при минусовой температуре и снегопаде. Пятигорчане забили два мяча в ворота соперников в первом тайме. Авторами голов стали потенциальные новички Владимир Победимов и Александр Шабичев. Во втором тайме нашим футболистам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась со счетом 2:0. ФК «Машук-КМВ» завершает второй учебно-тренировочный сбор и готовится к матчу 17-го тура ОЛИМП-ПФЛ. 7 марта пятигорчане сыграют с ФК «Динамо – Ставрополь».