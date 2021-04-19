Новая серия субботников прошла в Пятигорске

Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, генеральные уборки в лесополосе на улице Московской и в лесном массиве «Дубрава» (пос. Свободы) собрали сотни участников. С 9 часов утра на уборку мусора и поваленных деревьев на Московской вышли более 350 человек. Для вывоза мусора было задействовано 10 единиц техники. За уборку лесного массива «Дубрава» отвечала инициативная группа, которой руководили местные предприниматели Виталий Бонус и Вадим Лоскутов. Идею проведения субботника (кстати, на этой территории он проходил впервые) поддержали более 150 неравнодушных горожан. На уборку приходили семьями, чтобы очистить лес от бытового мусора, разбросанного на обширной территории. Чтобы вывезти все, что собрали за утро, понадобилось 11 единиц техники. А Горячеводская казачья община угощала всех участников кашей и узваром. К экологической акции присоединился и Новопятигорск. Здесь сотрудники МФЦ и работники предприятия «Спецавтохозяйство» убирали прибрежную зону Подкумка в районе улицы Пестова. Было вывезено 6 бункеров бытового мусора и сухих веток.

«Спасибо всем, кто пришел, помог, поучаствовал, — обратился к горожанам на своей инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов. — Критикам субботников скажу: оставайтесь дома и не мешайте нам приводить в порядок город, освобождая его, в том числе, и от того мусора, который вы оставили».

А завершится череда весенних субботников в Пятигорске 24 апреля — общегородским субботником. Дальше пятигорчан ждут праздничные мероприятия — 3, 4 и 9 мая. А с 19 по 23 мая в городе пройдет Международный фестиваль уличных культур «КАРДО». В его программе — целый калейдоскоп ярких и зрелищных мероприятий. Будет интересно!