Новая спортивная территория – на финишной прямой

На финишную прямую выходит обустройство спортивной территории и детской площадки в пятигорском поселке Энергетик.

Подрядчик приступает к установке спортивных и игровых элементов и монтажу уличного освещения. Как пояснил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, благоустройство зоны отдыха в Энергетике стало возможным по результатам рабочей поездки губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

— Подходит к концу и строительство образовательного центра «Машук», а это означает создание новых рабочих мест для пятигорчан, — отметил Дмитрий Ворошилов. — В ближайшее время приступаем к реконструкции улицы Подстанционной. В планах — обустройство зоны отдыха в питомнике совхоза «Декоративные культуры». После завершения работ жители Энергетика не узнают свой поселок!