Новое о капремонте

Разъясняет прокуратура Пятигорска. С 1 марта 2023 года устанавливаются новые требования к акту приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Федеральным законом от 16.04.2022 N 100-ФЗ

внесены изменения в ст. 190 Жилищного кодекса РФ. Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников).

Регионы будут устанавливать порядок и сроки подписания акта, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и/или выполненных работ.