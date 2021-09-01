Новое серебро Анны Ляховой

Сентябрь 1, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 144

Пятигорчанка Анна Ляхова завоевала серебро командного турнира всероссийских соревнований по фехтованию «Звезды Балтики». В Выборге за медали боролись 145 сильнейших фехтовальщиц-юниорок из 12 регионов страны. Пятигорск представляла мастер спорта, кандидат в сборную России по фехтованию среди юниорок Анна Ляхова. В составе команды «ЮНИОРЫ-1» Анна заняла вторую ступень пьедестала почета (всего в турнире участвовало 37 команд). Поздравляем спортсменку, ее родителей и тренера Александра Владимировича Быхуна!

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