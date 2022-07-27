Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» — ВПЕРВЫЕ в Кисловодском цирке!

Впервые на манеже Кисловодского государственного цирка – новое грандиозное шоу «Песчаная сказка» (совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» и компании Росгосцирк). Кстати, представители именно этого циркового содружества, прибывшие на Кавминводские курорты с очередным масштабным представлением, уже успели полюбиться жителям и гостям региона своим отточенным стилем и неповторимым почерком. Накануне премьеры ведущие артисты шоу «Песчаная сказка», заслуженный артист России Гия Эрадзе, дирекция Кисловодского государственного цирка и первые лица города-курорта Кисловодска встретились с ведущими СМИ региона.

Захватывающий сюжет, титулованные артисты Российской государственной цирковой компании, авторская музыка, роскошные костюмы, высокотехнологичная постановка, необычные спецэффекты – а все вместе шоу мирового уровня «Песчаная сказка»! Представление действительно уникальное: буффонадные жонглеры на моноциклах (цирковая династия Чугуновых), уникальныйаттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы и другие цирковые номера, уже ставшие визитной карточкой «Королевского цирка» Гии Эрадзе — это восхищение и восторг одновременно! В новом шоу «Песчаная сказка» задействованы воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы. И, что само собой разумеется, животные – собаки, верблюды, обезьяны, лошади, павлины. Одни бегемоты чего стоят! Последние, как поделился дрессировщик, во взрослом состоянии дрессуре не поддаются. Их нужно воспитывать с юных лет… Представляете, сколько труда за каждым выходом на арену этих тяжеловесов! Не обошлось и без красавцев-павлинов, которые то и дело подбадривали своими криками участников пресс-конференции. Журналистам представили и фрагменты циркового спектакля. Екатерина, представительница славной цирковой династии Запашных (в шоу она и ее супруг Константин Растегаев – романтичные воздушные гимнасты на ремнях, а также дрессировщики верблюдов и собак), поделилась с журналистами секретом: «В нашей постановке нет отдельных пауз или номеров. Персонажи и сюжет связаны одной линией, как на сцене театра. Это полноценный тематический спектакль. Таинственный, чарующий, увлекательный….»

А Гия Эрадзе лично поблагодарил за присутствие на мероприятии первых лиц города-курорта Кисловодска – главу г. Кисловодска Моисеева Евгения Ивановича и председателя городской Думы Волошину Любовь Николаевну , а в ответ получил пожелания аншлага на всех представлениях.

Премьера нового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка» состоится 30 июля. Гастроли продлятся до 4 сентября.

От первого лица

Гия Эрадзе, заслуженный артист России, художественный руководитель – главный режиссер продюсерского центра «Королевский цирк»:

— Мы, творческие люди, никогда не останавливаемся на достигнутом. Создав свое первое цирковое шоу «Пяти континентов» мы начали развиваться дальше. Так возник уникальный коллектив «Королевский цирк» — его состав сейчас гастролирует в Сочи. Затем практически одновременно вышло шоу «Бурлеск» в столичном Цирке на Цветном Бульваре и «Песчаная сказка», созданная на базе Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Кстати, коллектив нашего «Королевского цирка» стал обладателем награды «Золотой клоун»на престижнейшем цирковом фестивале в Монте-Карло. Огромное спасибо министру культуры РФ Ольге Любимовой, которая заручилась поддержкой Президента страны, и Генеральному директору Росгосцирка Сергею Григорьевичу Белякову за то, что дали добро на проведение внутрироссийского фестиваля в Санкт-Петербурге, на базе цирка «Чинизелли». Свои уникальные номера, которые оттачивались годами репетиций, мы и повезем на фестиваль. А после покажем их всей стране… Люди искусства вообще очень ранимы. Когда нас заслуженно хвалят – это и есть стимул развиваться и творить. А идей очень-очень много!

ИП Симонов А.А. ОГРНИП: 319344300078581. Реклама