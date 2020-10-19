Новое в налогообложении организаций

С 2021 года для организаций отменяется обязанность по представлению деклараций по транспортному и земельному налогам Технологии централизованной обработки и хранения сведений о налогооблагаемых транспортных средствах, земельных участках и их владельцах позволили налоговым органам отказаться от ежегодного истребования и обработки около миллиона налоговых деклараций. Нововведение коснется почти полумиллиона организаций-плательщиков транспортного и земельного налогов.

Благодаря межведомственному электронному взаимодействию с органами Росреестра, МВД России, гостехнадзора, МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Минпромторга России эти налоговые декларации перестали нести «эксклюзивную», то есть отсутствующую у налоговых органов информацию. Поэтому с 2021 года вступит в силу ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ об отмене этих деклараций за 2020 год и последующие периоды.

Обязанность по уплате авансовых платежей в течение года и общей суммы налога не изменилась. При этом для удобства плательщиков сроки уплаты с 2021 года будут единые: для авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, для уплаты итоговой суммы налога – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, с 2021 года налоговые органы будут направлять организациям специальные сообщения. В них будет отражаться расчет налоговых платежей (в т.ч. объекты налогообложения, ставка налога, налоговая база, льготы и итоговая сумма).

Сообщение будет передаваться в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, а если это невозможно, то заказным письмом. Организация вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. Если налоговый орган выявит, что сумма исчисленного превышает сумму уплаченного налога, то организации направят требование об уплате недостающей суммы.