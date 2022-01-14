Новогодние елки — к крупногабариту и на переработку

Региональный оператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» организовал сбор новогоднихелок и сосен вместе с крупногабаритными отходами. А в Пятигорске принято решение дать елкам и соснам шанс стать полезным сырьем. Все чаще горожане задают вопросы на тему переработки различных видов отходов. И хвойные атрибуты новогодних праздников, выдворенные из домов и квартир за ненадобностью, – не исключение.

С появлением мощного дробильного оборудования у вывозящей компании, обслуживающей Пятигорск и часть Предгорного округа, появилась возможность измельчать древесные отходы в щепу. Применение ей тоже найдется. Как только накопится достаточное количество сырья, его отвезут в Кировский округ, где находится экспериментальная площадка для утилизации органических отходов. Там щепа будет сложена в бурты, а через несколько месяцев ее можно будет смешать с грунтом для последующей рекультивации близлежащих земель. Также регоператор напоминает, что доплаты за вывоз елок и сосен от населения не требуется. По своим параметрам они отнесенык крупногабаритным отходам. Это значит, что деревце можно вынести из дома на ближайшую площадку, где положено складировать старую мебель, бытовую технику и другие крупные предметы обихода. Их вывезут согласно графикам. Вместе с тем, елкам не место в контейнерах для твердых коммунальных отходов.

Хвойники занимают много пространства в баке, не позволяяположить пакеты с мусором. Кроме того, при загрузке контейнера с «новогодним сюрпризом» есть вероятность поломки прессующего механизма спецтехники, за которым может последовать снятие мусоровоза с маршрута для ремонта. Недопустимо и бросать елки где попало – во дворах, на детских площадках, обочинах дорог, пустырях. Такие действия могут быть расценены, как создание несанкционированной свалки, за что действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции. Кстати, рациональное применение хвойникам можно найти на своем приусадебном участке — они подходят для мульчирования почвы. Также деревца могут быть использоваться для нужд зоопарков и животноводческих хозяйств.