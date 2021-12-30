Новогодние подарки для детей работников «красной зоны»

В Пятигорске детям медиков, задействованных в «красных зонах», передали новогодние подарки. Из-за коронавируса пятигорские медики часто вынуждены работать в выходные и праздничные дни. Так, только в Ставропольском краевом госпитале для ветеранов войн в Новогоднюю ночь дежурить на своих постах в «красной зоне» будут около сотни медработников. 390 подарков для ребят, чьи родители находятся на передовой борьбы с коронавирусом, передали в медучреждения города активисты и волонтеры партии «Единая Россия».

— Мы прекрасно понимаем, что сегодня медработники мало находятся дома, что, к сожалению, возможно еще не успели купить новогодние подарки. Поэтому мы очень хотим, чтобы у детей медиков был праздник! – отметила председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.