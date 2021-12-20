Новогодний парк развлечений приглашает гостей

Почетное место на площади перед администрацией занимает 24-метровая ель, макушку которой украшает большая серебряная звезда. Также здесь установили аттракционы для детворы и арт-объекты для фото. В их числе объемные светящиеся цифры «2022». Есть и зона с новогодней атрибутикой и сувенирами, где можно присмотреть подарки близким и друзьям. Для тех, кто захочет побаловать себя чем-нибудь вкусным, на площади установлены фут-корты – точки с горячим питанием и напитками. Парк развлечений будет работать до 09 января 2022 года. Он открыт для посещений с 10.00 до 22.00. Распахнуло свои двери и Ведомство Деда Мороза. Сказочный домик находится рядом с Главной елкой. Работа Ведомства продлится с 18 декабря по 09 января. Приемные часы: с 18.00 до 21.00, в выходные дни – с 14.00 до 21.00. Сегодня глава сказочного сообщества и его внучка Снегурочка уже провели первую встречу с маленькими посетителями и с нетерпением ждут новых гостей. Для ребят организованы занимательные игры и конкурсы. А всех гостей парка развлечений ждут выступления лучших творческих коллективов города. Праздничная концертная программа завершится в 21.00.