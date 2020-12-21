Новогодний парк встречает горожан

В Пятигорске работает новогодний парк. Почетное место на площади перед администрацией занимает 24-метровая ель, макушку которой украшает большая серебряная звезда. Основные цвета наряда зеленой красавицы – красный и золотой. Из украшений – шары. Елка оборудована специальным модулем, проигрывающим музыкальные композиции, посвященные Новому году и Рождеству.

Появились здесь арт-объекты для фото и аттракционы для детворы. Есть и зона с новогодней атрибутикой и сувенирами — можно присмотреть подарки близким и друзьям или обновить гардероб своей елки. Для тех, кто захочет побаловать себя чем-нибудь вкусным на площади установлен фут-корт — точка с горячим питанием и напитками. Парк развлечений будет работать до 17 января 2021 года. Он открыт для посещений с 10.00 до 21.00.