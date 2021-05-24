Новопятигорское озеро готовят к открытию купального сезона

Подготовка включает в себя целый ряд мероприятий. Водоем уже заполнен водой, приведены в надлежащее состояние отстойники, питающие и дренажные каналы, осуществлен забор воды и грунта, проведены работы по санитарной очистке территории, уборке мусора. Приведены в порядок раздевалки, помещение для полиции и спасательной службы. Укомплектовано все необходимое для работы спасателей оборудование. На следующей неделе водолазы приступят к обследованию и очистке дна. Купаться на озере можно будет только в специально отведенных и обозначенных местах – во взрослой зоне и в районе детского пляжа. В настоящее время проводится комплектация буев для обозначения границы зоны купания. Будут установлены обновленные информационные аншлаги и стенды, запрещающие знаки. К услугам отдыхающих будут питьевые фонтанчики, детские и спортивные площадки. Начнут работу точки общепита и прокат катамаранов. Городские службы позаботятся и о том, чтобы на территории для отдыха не было клещей. 29 мая в рамках субботника здесь произведут покос травы и акарицидную обработку. С целью обеспечения безопасности по всем направлениям Новопятигорское озеро на весь купальный сезон станет объектом пристального внимания полиции, казачества и команды профессиональных спасателей. Въезд на территорию озера будет возможен только для спецтранспорта.