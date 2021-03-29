Новые деревья появляются в сквере Л. Н. Толстого

В сквере им. Л. Н. Толстого началось озеленение. Работы по благоустройству еще идут, а сквер уже украшают новые зеленые насаждения. Не так давно сильные порывы ветра повалили здесь большую голубую ель и наклонили соседние. Специалисты зафиксировали накрененные деревья, а подрядчик пообещал привезти в сквер семиметровые ели. Для транспортировки и посадки новых деревьев провели целую спецоперацию. Привозили деревья на КамАЗах, поднимали и опускали в большие лунки специальным манипулятором. А потом снимали сетку, чтобы хвойная красавица распушила свои ветки. Уже посадили две семиметровые голубые ели на месте утраченных вдоль улицы Дзержинского. Всего таких новых голубых елей будет четыре.

В зеленой части сквера, ближе к Спасскому собору, высадили 7 молодых елочек. Озеленение сквера продолжится. Впереди восстановление зеленых изгородей, высадка хвойных и лиственных пород. И конечно же, высадка цветущих клумб. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов поручил подрядчикам сохранить привычный вид центральной клумбы, запомнившейся жителям и гостям Пятигорска с советских времен. Напомним, благоустройство сквера им. Л. Н. Толстого, а также Лазаревского сквера продолжается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы в обоих скверах будут окончены к 1 мая 2021 года.