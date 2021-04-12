Новые ели и клены в Комсомольском парке

В Пятигорске продолжаются экологические акции по озеленению и уборке городских территорий. Так 55 саженцев елей и остролистных кленов высадили сегодня в Комсомольском парке представители национально-культурных объединений, депутаты Думы города, жители микрорайона «Белая Ромашка» и члены Молодежной Общественной Палаты. 10 апреля в Пятигорске пройдут еще две экологические акции: субботник в Армянском лесу и продолжение экологического проекта молодежи города в Пятигорском Некрополе. — Приглашаю всех жителей и гостей Пятигорска принять в них участие. Время сбора 10.00, — отметил у себя на странице в Инстаграм глава города Дмитрий Ворошилов.