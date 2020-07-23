Новые «кареты» скорой помощи для Ставрополья

Ставрополье получило 22 новые машины скорой помощи, оснащенные по последнему слову техники.

Два десятка новых машин скорой помощи отправились в больницы и ФАПы по всему краю. В этих машинах экстренно спасают человеческие жизни. Не просто кареты скорой помощи, а реанимобили. Оснащены по последнему слову медицинской техники. Их даже отследить можно по современной системе ГЛОНАСС

В компактном салоне — все самое необходимое, чтобы спасти пациента даже с самым тяжелым заболеванием. Рядом с носилками расположены электрокардиограф, чтобы осмотреть состояние сердца, дефибриллятор, если нужно его заново запустить. Под рукой — наркозная аппаратура, и особенно актуальный сейчас аппарат искусственной вентиляции легких, сумки-укладки, травматологический комплект, акушерский комплект, реанимационный набор, набор фельдшера и врача скорой помощи

Новое оборудование изучает главврач городской станции скорой помощи Антон Фарсиянц. Он сам много лет проработал в таких каретах, только тогда совсем с другим, устаревшим содержанием. Доктор делится, лето — всегда особенно жаркая пора для скорой помощи. Помимо вызовов к пациентам с COVID-19, жалобы на постоянные перепады давления, переохлаждения под кондиционером или наоборот — тепловой удар на улице.

Когда вы набираете 103, то попадаете сюда, в Центр обработки вызовов. Именно здесь диспетчеры принимают ваш звонок и отправляют к вам дежурную машину

15 диспетчеров работают на большую часть края. Вызов они должны классифицировать как экстренный или неотложный. После — связь с медиками. Фельдшеры получают информацию через рации, мобильные телефоны или планшеты с высокоскоростным интернетом. Специальная система позволяет зафиксировать время поступления вызова и передавать запись разговора.

На подмоге — коллеги из поликлиники, они помогают разгрузить работников скорой. В каждой амбулатории есть отделение неотложной помощи. Некоторые вызовы участковые врачи берут на себя. На остальные выезжает неотложка с сиреной. Скорая помощь — самый мобильный сектор здравоохранения, который первым откликается на все цифровые веяния.

Антон Фарсиянц, главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Ставрополя: «Очень важно в этой напряженной ситуации использовать новые информационные технологии. То есть они относятся к категории бережливого производства. Бережливого как для пациента, так и для работника. Смысл в том, чтобы мы создали рабочее место диспетчеру по приему вызовов комфортное, удобное в работе, в заполнении этой медицинской рекомендации, это требуется сейчас, по современным требованиям, именно в электронной форме».

С апреля у каждого медработника есть доступ к Единой государственной информационной системе здравоохранения. В ней зафиксирована вся история болезни и все обращения пациента в скорую, поликлинику или стационар. Теперь врачу не нужно заполнять кипу бумаг, а больше времени уделить больному. Бережливое производство теперь и в каждой карете скорой помощи.

Сохранить жизнь любой ценой и любыми методами. Уже в этом году в крае начнет летать борт санавиации. Под него в крае организовывают 15 специальных площадок. Вертолет сможет меньше чем за час доставить пациента из любой точки края в больницу за высококвалифицированной помощью.

Оснащение машин скорой помощи — часть масштабной государственной краевой программы «Развитие здравоохранения». Цифровые и бережливые технологии должны заработать в каждой поликлинике края.

Владимир Колесников, министр здравоохранения Ставропольского края: «У нас разработана стратегия развития скорой помощи на территории Ставропольского края, которая подразумевает усовершенствование этой помощи. Заключена она в том, что нам необходимо обеспечить не только скорость доставки пациента и скорость приезда по вызову пациента, но и оказать качественную помощь пациенту на месте обращения и в пути к лечебным учреждениям».

На этом оснащение лечебниц не заканчивается. В этом году еще 17 новых машин скорой помощи поедут на свои первые вызовы. Иcточник: ГТРК «Ставрополье».