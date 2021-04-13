Новые Крымские сосны — на вершине Машука

В Пятигорске прошла очередная акция по озеленению — 20 Крымских сосен высадили на вершине горы Машук.

Мероприятие было приурочено к 50-летию пятигорской канатной дороги.​ В акции приняли участие глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, представители АО «Управление канатными дорогами» и его генеральный директор Дмитрий Выблов, директор Курортного управления санаториев ФНПР на КМВ, депутат Думы Ставропольского края Ниеолай Мурашко, журналисты, блогеры.

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что это не первая акция по озеленению в Пятигорске в этом году, и что администрация всегда идет на встречу таким инициативам.

Как рассказал Дмитрий Выблов, ранее, в 2019 году здесь посадили 10 таких сосен. Одна не прижилась,​ ее заменили. Остальные растут хорошо. Ухаживают за молодыми деревьями сотрудники канатной дороги. Для того, чтобы сберечь их, этой зимой с них специально сбивали наледь. «Конечно, высокие, взрослые деревья пострадали куда значительнее низких», — отметил Дмитрий. Выблов.

— Думаю, надо высадить 50 сосен в честь 50-летия канатной дороги, — подчеркнул Николай Мурашко. — Ведь столько лет она поднимает наших отдыхающих на вершину Машука. Поэтому, наверное, осенью организуем еще одну акцию.

«Это уже третья такая акция в городе. До этого мы восстанавливали каштановую аллею на проспекте Кирова, озеленяли скверы Льва Толстого и Михаила Лермонтова», — сказал Дмитрий Ворошилов журналистам.

Всего этой весной в Пятигорске планируют высадить около 1000 растений.