Новые мусоровозы из Голландии на улицах Пятигорска

Парк спецтехники для сбора отходов в городе-курорте пополнился четырьмя машинами. На маршруты выпущены два мусоровоза GeesinkNorba (Нидерланды) на шасси MAN – из тех, что способны справиться и с твердыми коммунальными отходами, и с крупногабаритом. Еще два – компактные и аккуратные ISUZU для узких дворов, к которым горожане уже успели привыкнуть. Как напомнили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами, год назад в Пятигорске мощный «голландец» успешно прошел тест-драйв.

— Мусоровозы, которые сегодня вышли на маршруты города, имеют ряд преимуществ по сравнению с обычной техникой российского и зарубежного производства, — отметил директор компании-регоператора «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Способность оборудования GeesinkNorba работать и с ТКО, и с крупногабаритом благодаря мощному прессующему механизму дает возможность эффективнее использовать технику и повысить качество услуги для населения.

Эти мусоровозы оснащены кузовом объемом 16 кубометров, характеризуются высокой работоспособностью и быстрым циклом прессования, имеют универсальный захват для работы с евроконтейнерами любой емкости. Кроме того, они проверены временем – аналогичные машины уже почти год успешно трудятся в Невинномысске.